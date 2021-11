Freiluft und Zahlen in NRW: Watzke mahnt vor Geisterspielen

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat zwei Wochen vor dem Bundesliga-Gipfel gegen den FC Bayern München vor Geisterspielen gemahnt, zumindest in Nordrhein-Westfalen. «Fußball ist eine Freiluftveranstaltung, das muss man bedenken», sagte Watzke auf der Mitgliederversammlung am Sonntag: «Und ich bin schon der Meinung, dass wir uns nicht in Kollektivhaftung mit anderen Regionen nehmen lassen dürfen, die sich weniger haben impfen lassen und deshalb ganz andere Zahlen haben. Da haben wir in Nordrhein-Westfalen unsere Hausaufgaben relativ gut gemacht.» Zudem habe er vom Gesundheitsamt gehört, «dass es noch überhaupt keine Auffälligkeiten gab, die mit einem Spiel von Borussia Dortmund zu tun hätten.»

Von dpa