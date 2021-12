Freier in Sex-Falle gelockt: Angeklagter schwänzt Prozess

Ein 23-jähriger mutmaßlicher Dieb ist in Düsseldorf seinem Strafprozess unentschuldigt ferngeblieben.

Er wird nun mit Haftbefehl gesucht, den das Landgericht am Mittwoch umgehend erließ. Der Angeklagte soll mit seiner damaligen Freundin drei Freier mit Sex-Offerten in die Falle gelockt und ausgeraubt haben. Ihm wird schwerer Raub vorgeworfen. Die mitangeklagte 18-Jährige hatte die Taten weitgehend eingeräumt - während ihr Ex-Freund sie bestritten hatte. Nun soll am 9. Dezember weiterverhandelt werden.