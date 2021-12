Freier in Falle gelockt und ausgeraubt: Ex-Paar verurteilt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Weil es mehrere potenzielle Freier in eine Sex-Falle gelockt und ausgeraubt hat, ist ein junges Ex-Paar in Düsseldorf verurteilt worden. Einen 23-Jährigen verurteilte das Landgericht am Donnerstag wegen schweren Raubes zu vier Jahren und acht Monaten Haft. Der Staatsanwalt hatte für ihn zehn Jahre Haft gefordert.

Von dpa