Freier Eintritt bei Heimspielen von Saporischschja

Handball-Bundesliga können bei freiem Eintritt im Castello Düsseldorf besucht werden. Dies teilte die Düsseldorfer Betreibergesellschaft D.Live am Mittwoch mit. Der ukrainische Meister, der wegen des russischen Angriffskrieges derzeit keine Spiele in der Heimat austragen kann und für vorerst ein Jahr in die deutsche 2. Liga integriert wurde, tritt am Samstag (16.00 Uhr) erstmals in der neuen Düsseldorfer Spielstätte zu einem Pflichtspiel an. Gegner ist der HC Empor Rostock. Die ersten drei Punktspiele hatten die Ukrainer verloren.«Wir hoffen auf viel Unterstützung, sowohl von den hier lebenden Ukrainerinnen und Ukrainern als auch von den deutschen Handball-Fans. Es wäre schön, wenn regelmäßig viele Zuschauer kommen. Gerade für unsere in Düsseldorf und Umgebung lebenden Landsleute ist es sehr schön, dass der Eintritt frei ist», sagt Manager Dmitriy Karpuschtschenko. Die Veranstaltungshalle im Düsseldorfer Süden bietet bis zu 3300 Zuschauern Platz.