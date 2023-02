Frauenquote bei Professuren an NRW-Hochschulen steigt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis ist noch in weiter Ferne - aber es tut sich etwas: Der Anteil von Frauen bei Professuren an NRW-Hochschulen ist gestiegen. Das hat das Statistische Landesamt ermittelt. Demnach lag die Frauenquote in der Lehre 2021 bei 28,3 Prozent. Zehn Jahre zuvor sei sie mit 20 Prozent noch deutlich geringer ausgefallen.

Von dpa