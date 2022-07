Frau zündet Streifenwagen vor Düsseldorfer Polizeiwache an

Eine junge Frau hat am Montag vor der Düsseldorfer Altstadtwache zwei Streifenwagen angezündet. Die 18-Jährige habe festgenommen und der Brand schnell gelöscht werden können, teilte die Polizei mit.

Es gebe Hinweise auf eine psychische Auffälligkeit - die Einweisung der Frau in eine Psychiatrie werde nun geprüft. Sie sei bereits polizeibekannt.

Am Mittag hatten Polizisten Rauch an zwei Streifenwagen bemerkt. Kurz darauf wurden weitere Brandstiftungen an privaten Autos gemeldet. Insgesamt seien fünf Wagen beschädigt worden.