Frau wollte mit Wagen direkt zum Flieger fahren

Düsseldorf (dpa)

Eine 57 Jahre alte Autofahrerin hat am Düsseldorfer Flughafen freie Fahrt auf das Rollfeld verlangt. Sie habe einen Flug nach Spanien gebucht und wünsche mit ihrem Auto direkt zum Flugzeug zu fahren, gab die Frau am Donnerstag zum Besten. Als der Wachmann am Zufahrtstor zögerte, sei die resolut auftretende Dame aggressiv geworden, teilte die Polizei mit.

Von dpa