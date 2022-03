Frau verliert 41.000 Euro an betrügerischen Online-Romeo

Siegburg (dpa/lnw)

Ein aufmerksamer Verwandter hat eine Frau aus dem Rhein-Sieg-Kreis bei Bonn aus den Fängen einer betrügerischen Internet-Bekanntschaft befreit. Die 47-Jährige habe bereits 41.000 Euro an die Täter überwiesen, teilte die Polizei am Montag mit. Während des Kontakts über einen Messenger oder am Telefon sei es dem vermeintlichen amerikanischen Militärarzt in Syrien gelungen, eine «Liebesbeziehung» zu der Frau aufzubauen und immer wieder Geld von ihr zu bekommen. Als die 47-Jährige weitere 20.000 Euro für angebliche Eheschließungsdokumente überweisen wollte, geriet sie in finanzielle Not und bat den Verwandten um Hilfe. Doch der witterte Betrug, und die Frau erstattete Anzeige.

Von dpa