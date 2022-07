Frau und Sohn tot im Rhein: Prozess gegen 25-Jährigen

Rund acht Monate nach dem Fund einer Frauen- und einer Kinderleiche im Rhein beginnt am Mittwoch (9.15 Uhr) in Köln ein Mordprozess gegen einen 25-Jährigen. Dem Mann wird nach Gerichtsangaben vorgeworfen, eine 24-Jährige und ihren vier Jahre alten Sohn - dessen Vater er war - auf einem Feldweg in der Nähe eines Kölner Hafens erstochen zu haben. Anschließend habe er die Leichen in den Rhein geworfen. Laut Anklageschrift habe er mit der Tat verhindern wollen, dass seine Familie von dem Kind erfährt, so das Gericht.

Die Frauenleiche war im November im Hafen im Kölner Stadtteil Niehl gefunden worden. Schnell ging man von einem Gewaltverbrechen aus und die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Einen Tag später wurde auch ihr toter Sohn entdeckt - ebenfalls im Rhein.

Für den Prozess gegen den Deutschen hat das Gericht Verhandlungstage bis Anfang September eingeplant.