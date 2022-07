Eine 19-jährige Frau hat sich bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck mit ihrem Auto überschlagen.

Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Vorfall in der Nacht zu Donnerstag. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, hatte sich die Frau bereits aus dem Auto befreit und wurde von Passanten betreut. Obwohl sie keine offensichtlichen Verletzungen erlitt, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.