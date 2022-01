Frau überschlägt sich mehrfach mit Auto: Schwer verletzt

Eine 63 Jahre alte Autofahrerin ist am Freitagabend auf einer Landstraße bei Uedem (Landkreis Kleve) von der Fahrbahn abgekommen und hat sich schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen habe sie in einer Rechtskurve die Kontrolle verloren und sei eine Böschung heruntergefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Wagen habe sich mehrfach überschlagen und sei in einem Feld gelandet. Die 63-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.