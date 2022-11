Frau tot gefunden: Handy an entferntem Steinbruch entdeckt

Warendorf (dpa/lnw)

Handy und Portemonnaie einer 21-Jährigen, die leblos in ihrer Wohnung im westfälischen Warendorf gelegen hatte, sind an einem entfernten Steinbruch entdeckt worden. Die Obduktion der Leiche habe den Verdacht bestätigt, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handele, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Freitag mit. Am Vorabend seien an einem rund 20 Kilometer entfernten Steinbruch mit Baggersee in Ennigerloh Gegenstände der jungen Frau gefunden worden. Man habe neben Handy und Portemonnaie auch ein Sweatshirt des Opfers im Bereich einer Aussichtsplattform am Baggersee gefunden, sagte der Leiter der Mordkommission, Frank Schneemann.

Von dpa