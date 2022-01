Frau stürzt in Baugrube auf Klinikgelände

Bonn (dpa/lnw)

Auf dem Gelände eines Krankenhauses in Bonn ist am Mittwoch eine Fußgängerin in eine drei Meter tiefe Baugrube gestürzt. Die Frau habe sich dabei verletzt, aber sei zügig gerettet worden, teilte die Feuerwehr in Bonn mit. Als die Feuerwehr eintraf, hatten das Klinikpersonal und der Rettungsdienst die Frau in der Grube bereits versorgt und auf ein Rettungsbrett gelegt.

Von dpa