Frau steigt auf Mast: Stromausfall in Gütersloh

Gütersloh (dpa)

Eine Frau ist in Gütersloh auf einen Mast geklettert und hat damit für einen Stromausfall in der Region gesorgt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Von dem eineinhalb Stunden dauernden Ausfall am Mittwochabend waren nicht nur Teile von Gürtersloh betroffen, sondern auch Teile der umliegenden Städte Langenberg, Rheda-Wiedenbrück, Soest und Warendorf. Die Feuerwehr holte die Frau von dem Strommast herunter und brachte sie in ein Krankenhaus.

