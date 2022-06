Frau sexuell belästigt: Polizei stellt mutmaßlichen Täter

Bochum (dpa/lnw)

Kurz nach einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf eine junge Frau am Bochumer Hauptbahnhof ist ein Mann von der Bundespolizei als möglicher Täter gestellt worden. Die 20-Jährige saß nach Angaben der Polizei auf einer Bank und wartete auf ihren Zug nach Herne, als sich ein Mann neben sie setzte, den Arm um sie legte, sie an Beinen und Hüfte anfasste und zum Mitkommen aufforderte. Wie die Bundespolizei am Sonntag weiter mitteilte, stand die junge Frau zusammen mit den zwei Zeugen auf und ging weg, wurde aber von dem Mann weiter bedrängt. Erst auf einer Rolltreppe habe er von ihr abgelassen, berichtete die 20-Jährige zusammen mit den Zeugen bei der Polizei.

Von dpa