Frau findet beim Baden in der Lenne Pistole und Munition

Hagen (dpa/lnw)

Beim Familienausflug an die Lenne in Hagen-Hohenlimburg hat eine 33 Jahre alte Frau am Dienstag eine Pistole und haufenweise Munition im Flussbett gefunden. Als sie zur Abkühlung am bisher heißesten Tag des Jahres im Fluss badete, fand sie eine Patrone im Wasser. Sie habe nach einem kurzen Telefonat mit ihrem Mann dann die Polizei verständigt, bestätigte Hagens Polizeisprecherin Ramona Arnhold am Freitag auf Anfrage. Zuvor hatten die «Westfalenpost» und der WDR berichtet.

Von dpa