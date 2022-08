Frau ersticht Freund im Streit: Neun Jahre Haft

Bochum (dpa/lnw)

Nach einem tödlichen Beziehungsstreit in Recklinghausen hat das Bochumer Schwurgericht eine 26-jährige Frau aus Kamen zu neun Jahren Haft verurteilt. Die Angeklagte hatte im Prozess zugegeben, ihrem Freund am 1. Januar 2022 ein Messer in die Brust gestoßen und ihm damit tödliche Verletzungen zugefügt zu haben. «Es tut mir wahnsinnig leid. Ich bitte um die Gnade Gottes», sagte die Polin am Mittwoch.

Von dpa