Frau beim Auto-Enteisen überfallen: Täter fährt davon

Köln (dpa/lnw) –

Eine Frau ist in Köln beim Enteisen ihres Autos überfallen worden – der Täter soll mit dem Auto geflohen sein. Die 54-Jährige sei nach ersten Ermittlungen am Sonntagmorgen an ihrem Auto beschäftigt gewesen, als ein 19-Jähriger sie mutmaßlich mit einer Schusswaffe bedroht habe und dann ins Auto gestiegen sei, teilte die Polizei mit. Auf der Flucht vor der alarmierten Polizei rammte der Tatverdächtige demnach einen Poller. Der Versuch, zu Fuß weiter zu flüchten, misslang – die Beamten nahmen ihn fest.

Von dpa