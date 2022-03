Frau auf Hotelschiff vergewaltigt: Zwei Festnahmen

Auf einem Hotelschiff, das in Düsseldorf am Rheinufer liegt und derzeit Flüchtlinge beherbergt, ist eine junge Frau vergewaltigt worden. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag auf Anfrage. Die Tat habe sich bereits am 6. März ereignet.

Laut «Bild»-Zeitung handelt es sich bei dem Opfer um eine vor dem Krieg geflüchtete junge Ukrainerin. Das bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft mit Hinweis auf den Opferschutz nicht.

Die Verdächtigen seien 26 und 37 Jahre alt, hieß es weiter. Ihre Nationalitäten seien noch ungeklärt. Die Männer seien als Geflüchtete ebenfalls auf dem Schiff untergebracht gewesen, sagte eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Inzwischen sitzen sie in Untersuchungshaft.

Beide hätten die Frau nicht gemeinschaftlich vergewaltigt, sondern nacheinander. Tatsächlich sei die Frau auf dem Schiff also zwei Mal vergewaltigt worden.

Angaben der «Bild»-Zeitung, wonach die junge Frau inzwischen nach Polen weitergereist sei, bestätigten die Ermittlungsbehörden nicht. «Darüber haben wir keine Kenntnis», hieß es. Die Stadt äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht.