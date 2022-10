Fortuna sehnt sich nach Erfolgserlebnis

Düsseldorf (dpa)

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf strebt nach Rückschlägen in der Liga nach einem Erfolgserlebnis im DFB-Pokal. «Das ist eine Situation, in der wir uns nicht wohlfühlen, die wir verändern wollen», sagte Trainer Daniel Thioune am Dienstag nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga. Mit nun bereits acht Punkten Rückstand nach zwölf Spieltagen auf die Aufstiegsränge haben die ambitionierten Rheinländer den Anschluss verloren. Umso mehr sieht Thioune sich und sein Team am Mittwoch (20.45 Uhr) in der Zweitrundenpartie des DFB-Pokals beim Liga-Konkurrenten Jahn Regensburg unter Zugzwang. «Das Spiel wollen wir mit aller Macht gewinnen», sagte Thioune.

