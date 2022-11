Fortuna Düsseldorf gelingt vierter Sieg in Serie

Düsseldorf (dpa)

Fortuna Düsseldorf wird nach dem vierten Sieg in Serie in der 2. Fußball-Bundesliga zum ernsthaften Aufstiegsaspiranten. Die Fortuna gewann am Samstag 1:0 (1:0) gegen den FC St. Pauli und ist nun Tabellen-Fünfter, punktgleich (26) mit dem Vierten SC Paderborn. Das Team von Trainer Daniel Thioune liegt zwei Spieltage vor dem Hinrunden-Ende nur einen Zähler hinter dem neuen Tabellendritten 1. FC Heidenheim.

Von dpa