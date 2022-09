Fortuna-Coach Thioune freut sich auf Duell mit Ex-Verein

Düsseldorf (dpa)

Fußball-Lehrer Daniel Thioune geht ohne Revanchegelüste in das Topspiel der 2. Bundesliga gegen seinen ehemaligen Verein Hamburger SV. «Ich bin im Guten aus Hamburg weggegangen. Ich habe keine Rechnung offen. Da blieb nichts hängen», sagte der Trainer des Tabellenfünften vor dem Duell am Samstag (20.30 Uhr/Sky) mit dem Tabellenzweiten, bei dem er im Mai 2021 nach verpasstem Aufstieg freigestellt worden war. Gleichwohl verspürt der 48-Jährige Nervenkitzel: «Natürlich ist das ein besonderer Auftritt für mich. Dann fühlt es sich vielleicht ganz gut an, wenn man drei Punkte holt. Aber sie sind genauso viel wert wie in anderen Spielen.»

Von dpa