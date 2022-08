Fortuna-Coach nach Auftaktsiegen: «Da wächst was zusammen»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Fortuna Düsseldorfs Trainer Daniel Thioune ist nach drei Pflichtspielsiegen zum Saisonauftakt erfreut über die entstandene Fußball-Euphorie in der Stadt. «Ich werde das definitiv nicht bremsen. Das macht allen Spaß. Man freut sich darüber, wenn die Fortuna wieder Gesprächsthema ist», sagte Thioune am Donnerstag. Der Coach des Zweitligisten will die wieder positive Grundstimmung rund um den Zweitligisten nutzen: «Da wächst etwas zusammen.»

Von dpa