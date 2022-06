Fortuna-Auftakt noch ohne Zugänge: De Wijs soll kommen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Noch ohne Neuzugänge ist Fortuna Düsseldorf am Sonntag in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. «Es wird aber sicher noch etwas passieren», sagte Sportvorstand Klaus Allofs. Rund 500 Zuschauer sahen bei bestem Wetter den ersten öffentlichen Trainingsauftakt seit Beginn der Corona-Pandemie auf dem Nebenplatz der Düsseldorfer Arena.

Von dpa