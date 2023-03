Forstarbeiter durch Motorsäge schwer am Hals verletzt

Ein Forstarbeiter ist in Plettenberg im Märkischen Kreis durch eine Motorsäge schwer am Hals verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

Aufgrund der Schwere der Verletzung musste der Arbeiter mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik gebracht werden, wie die Feuerwehr Plettenberg nach dem Einsatz am Samstagnachmittag mitteilte. Ein glücklicher Umstand für den Verletzten war, dass zwei in der Nähe wohnende ehrenamtliche Feuerwehrmänner den Unfall bemerkten und sofort erste Hilfe leisteten.