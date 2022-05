Forscher: Niedrige Wahlbeteiligung lag auch an Kandidaten

Düsseldorf (dpa)

Die historisch niedrige Beteiligung an der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist nach Ansicht eines Politologen auf eine mangelnde Mobilisierung der Bürger und auf die Kandidaten zurückzuführen. Auch wenn die Gründe für die extrem niedrige Beteiligung dem Politologen Klaus Schubert zufolge schwer einzuschätzen sind, hat es nach seiner Ansicht nicht an einer allgemeinen Wahlmüdigkeit gelegen. «Sie ist spezifisch auf den Wahlkampf der Parteien und auf die Kandidaten zurückzuführen», sagte der Politik-Professor der Uni Münster der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Von dpa