Flut-Untersuchungsausschuss: CDU und Grüne für Fortsetzung

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach der Opposition will auch die neue schwarz-grüne Regierungskoalition im nordrhein-westfälischen Landtag den Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Flutkatastrophe vom Juli 2021 fortsetzen. CDU und Grüne schlossen sich dem Antrag der oppositionellen SPD und FDP zur erneuten Einsetzung des Ausschusses in der neuen Wahlperiode an. Das Plenum stimmt am Donnerstag über den gemeinsamen Antrag ab. Die AfD hatte einen eigenen Antrag vorgelegt.

Von dpa