Flugzeugabsturz in Franken: Zwei Tote aus Düsseldorf

Büchenbach (dpa)

Die beim Absturz eines Kleinflugzeugs am Wochenende in Mittelfranken gestorbenen Männer stammen aus Düsseldorf. Es handle sich um einen 82 Jahre alten Mann und dessen 53-jährigen Sohn, bestätigte ein Polizeisprecher am Montag. Zuvor hatten mehrere Medien über Alter und Herkunft der Verunglückten berichtet.

Von dpa