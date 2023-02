Flughafen Düsseldorf: Webseite nach Hackerangriff lahmgelegt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Auch am Flughafen Düsseldorf war nach Angaben des Airports ein Hackerangriff der Grund dafür, dass die Internetseite am Donnerstag stundenlang lahmgelegt war. Es gebe eine sogenannte DDoS-Attacke, bei der eine Internetseite so viele Anfragen bekommt, dass sie zusammenbricht, sagte ein Sprecher. Auswirkungen auf den Flugverkehr gebe es aber nicht.

Von dpa