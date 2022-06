Flüchtlingsheim: Warnung vor falschen Jobcenter-Mitarbeitern

Kamen (dpa/lnw)

Betrüger sollen sich in den vergangenen Tagen in einer Flüchtlingsunterkunft in Kamen (Kreis Unna) als Jobcenter-Mitarbeiter ausgegeben haben, um persönliche Daten von Bewohnern abzufragen. Das Jobcenter im Kreis Unna warnte am Dienstag vor der Betrugsmasche. Man entsende keine Mitarbeiter in die Unterkünfte, betonte es.

Von dpa