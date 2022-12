Fioretti neue Rektorin der Kunstakademie Düsseldorf

Die Architektin und Hochschullehrerin Donatella Fioretti wird neue Rektorin der Kunstakademie Düsseldorf. Der Senat habe sie gewählt, es sei aber noch nicht klar, wann sie das Amt antrete, teilte die Kunstakademie am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Sabrina Fritsch und Sara Hornäk wurden zu Prorektorinnen gewählt. Damit besteht die künftige Leitung der international bedeutenden Kunsthochschule komplett aus weiblichen Führungskräften.

Fioretti folgt auf Karl-Heinz Petzinka, der seit 2017 Rektor ist - und ebenfalls Architekt. Die 1962 in Italien geborene Hochschullehrerin arbeitet seit 2017 als Professorin für Baukunst an der Kunstakademie. Zuvor lehrte sie an der Technischen Universität Berlin.

1995 hatte sie in Berlin das Architekturbüro Bruno Fioretti Marquez (BFM) mitgegründet. 2019 erhielt das Büro den Deutschen Architekturpreis für die Erweiterung und Sanierung des Schlosses Wittenberg. Die Architekten komplettierten auch die Meisterhaussiedlung am Bauhaus Dessau. Beide Ensembles befinden sich in Sachsen-Anhalt.