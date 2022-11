Finanzminister bringt Haushalt für 2023 in Landtag ein

Inmitten von Energiekosten-Explosion und hoher Inflation bringt die noch junge schwarz-grüne Regierung in Nordrhein-Westfalen ihren ersten Haushaltsentwurf in den Landtag ein. Finanzminister Marcus Optendrenk wird am Mittwoch (ab 10.00 Uhr) in Düsseldorf die Kalkulationen und Schwerpunkte der Koalition für das kommende Jahr vorstellen. Den vom Kabinett verabschiedeten Entwurf hatte der CDU-Politiker kürzlich als vorläufigen «Basishaushalt» bezeichnet, bei dem es auf Einnahme- wie Ausgabenseite noch große Unwägbarkeiten gebe. Er sei geprägt von den Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, von Energiekrise, Zinssteigerungen und Corona-Pandemie.

Die Auswirkungen des milliardenschweren dritten Entlastungspakets des Bundes und die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung sind in den NRW-Berechnungen noch nicht berücksichtigt. Der Entwurf für 2023 umfasst mehr als 93 Milliarden Euro. Das Schulministerium kommt mit fast 22 Milliarden Euro auf den größten Anteil für ein einzelnes Ministerium. Die Kommunen sollen insgesamt gut 15 Milliarden Euro vom Land erhalten. Die Verabschiedung des Haushalts soll vor Weihnachten erfolgen.