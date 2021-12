Finanzämter in NRW verlängern Corona-Erleichterungen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen verlängert steuerliche Erleichterungen für von der Corona-Pandemie betroffene Personen und Unternehmen bis in das kommende Jahr. Damit seien insbesondere befristete Stundungen, ein vorübergehender Vollstreckungsaufschub oder die Anpassung von Vorauszahlungen im vereinfachten Verfahren weiter möglich, teilte das nordrhein-westfälische Finanzministerium am Donnerstag mit.

Von dpa