Filmpreis NRW für deutsch-georgische Produktion

Die deutsch-georgische Spielfilmproduktion «A Room of My Own» ist mit dem Filmpreis NRW ausgezeichnet worden. Der Film des Regisseurs Ioseb Bliadze nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in die von der Corona-Pandemie geprägte georgische Hauptstadt Tiflis im Jahr 2021.

