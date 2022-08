Feuerwehrmann soll Serie von Waldbränden gelegt haben

Plettenberg (dpa/lnw)

Ein Feuerwehrmann aus dem Sauerland soll eine Serie von Waldbränden gelegt haben. Der 22-Jährige sei Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr in Plettenberg und nach längeren Ermittlungen festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Iserlohn mit.

Von dpa