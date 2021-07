Feuerwehrmann ertrinkt bei Rettungsarbeiten nach Starkregen

Bei Rettungsarbeiten nach dem Starkregen ist in Altena im Sauerland ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei im Märkischen Kreis am Mittwoch. Er sei ertrunken. «Wir gehen derzeit von einem tragischen Unfall aus», sagte der Polizeisprecher. Er war demnach in einem überfluteten Ortsteil im Einsatz. «Der Stadtteil Nette war seit den Mittagsstunden im Fokus der Feuerwehr. Da drückt das Wasser von allen Seiten», so der Sprecher. Nähere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Der WDR hatte zuvor berichtet.

Altena ist nach dem heftigen Regen der vergangenen Stunden besonders betroffen. Keller und Straßen waren überflutet. Die über die Ufer tretende Lenne verschärfte die Situation zusätzlich. Die Stadt war am Mittwoch «so gut wie nicht erreichbar», teilte die Polizei mit. «Wer nicht unbedingt nach Altena fahren muss, sollte sein Anliegen verschieben.»

Das Wasser des über die Ufer getretenen Flusses laufe bereits in die Innenstadt, hieß es am Nachmittag. Mehrere Straßen wurden gesperrt. Seit dem Vormittag kämpften die Einsatzkräfte bereits gegen Wasser-, Erd- und Geröllmassen, schilderte ein Feuerwehrsprecher. Von den umliegenden Hängen seien an mehreren Stellen größere Wassermengen auf die Stadt herabgestürzt, es sei zu «massiven Abrutschen» gekommen.