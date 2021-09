Feuerwehreinsatz an Kita: Junge klemmt an Rutsch-Auto fest

Weil ein Junge mit seinem Finger an einem Bobby Car festklemmte, hat es in Mönchengladbach einen Feuerwehreinsatz in einer Kita gegeben. Den Angaben der Einsatzkräfte zufolge war der Fünfjährige am Mittwoch beim Spielen mit dem Finger in einer Öse des Kunststofffahrzeugs stecken geblieben, an der sich ein Anhänger befestigen lässt. Weil die Mitarbeiter ihn nicht hatten befreien können, riefen sie die Feuerwehr. Dieser gelang es mit einem Gleitmittel sowie mit leichtem Zug und Druck auf den Finger das Kind aus seiner misslichen Lage zu befreien. Er sei unverletzt geblieben und habe die Situation sehr tapfer durchgestanden, so die Feuerwehr. Er habe zum Abschluss der Einsatzes noch eine Führung rund um das Löschfahrzeug erhalten. Auch das Auto könne weiter genutzt werden: Es blieb unbeschädigt.