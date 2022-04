Feuerwehr rettet Mann viermal vor Feuer am heimischen Herd

Bedburg-Hau (dpa/lnw)

Keine Einsicht und kein Dank: Schon vier Mal hat die Freiwillige Feuerwehr in Bedburg-Hau ein und denselben Mann vor einem Brand aus seiner Wohnung retten müssen. «Die Ursache war immer die gleiche: Starke Rauchentwicklung durch Essen auf dem Herd», berichtete der ehrenamtliche Löschtrupp am Samstag nach seinem jüngsten Einsatz am immer gleichen Ort. «Dankbar über seine Rettung zeigte er sich nicht. Stattdessen beschimpfte er die Feuerwehrmänner und die Mitarbeiter des Rettungsdienstes auf das Übelste.»

Von dpa