Feuerwehr rettet Kuh aus Güllegrube

Das Tier mit Namen «Margret» war am Samstag in die Grube gefallen und stand bis zum Hals in Gülle, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Die Einsatzkräfte legten der Kuh mehrere Gurte um und hoben sie schließlich mit einem Teleskoplader aus der Grube. An dem Einsatz waren 24 Kräfte und fünf Fahrzeuge der Feuerwehr in Olpe beteiligt. Nach ihrer aufwendigen Rettung konnte «Margret» unversehrt in ihren Stall zurückkehren.