Bei einem Feuerwehreinsatz in Minden haben die Einsatzkräfte am Donnerstag einen Toten entdeckt. Eine dunkle Rauchwolke am Dach des Einfamilienhauses hatte den Einsatz ausgelöst, wie die Polizei mitteilte. Die Todesumstände und die Brandursache werden derzeit noch ermittelt. Zeugen hatten am Mittag die Feuerwehr alarmiert.