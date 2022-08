Feuerwehr bekämpft Waldbrand nahe der Burgruine Hardenstein

Mit Motorkettensägen seien Schneisen freigeschnitten worden, um das Feuer zu erreichen, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Den Angaben zufolge mussten 70 Einsatzkräfte über 2000 Meter Schlauchleitungen verlegen, um das benötigte Löschwasser zum Brandherd zu bekommen. Der in den Mittagsstunden begonnene Feuerwehreinsatz dauerte am frühen Abend weiter an. Schätzungsweise 400 bis 500 Quadratmeter Waldfläche seien von dem Waldbrand betroffen, sagte ein Feuerwehrsprecher.