Feuerwehr behebt Sturmschäden in Düsseldorf

Regen und Sturm haben in Düsseldorf zu zahlreichen Schäden geführt.

Im Stadtteil Düsseltal fiel ein etwa 30 Meter hoher Baum auf drei parkende Autos und eine Litfaßsäule, die anschließend die Straße blockierte, wie die Feuerwehr am Freitagabend mitteilte. Um die Fahrbahn frei zu machen und den umgestürzten Baum sowie die Litfaßsäule von der Straße zu heben, sei ein Feuerwehrkran eingesetzt worden, hieß es. Der Schaden an den drei betroffenen Autos liegt laut den Angaben bei rund 30.000 Euro. Insgesamt 15 Mal rückte die Feuerwehr in Düsseldorf ab dem Nachmittag zu wetterbedingten Einsätzen aus. Menschen seien bisherigen Erkenntnissen zufolge jedoch nicht zu Schaden gekommen.