Feuerwehr befreit Autofahrer in überschwemmter Unterführung

In Hagen hat der starke Regen in der Nacht zum Mittwoch besonders viele Probleme verursacht. In einer Unterführung in der Nähe des Hauptbahnhofs sammelte sich nach Angaben eines Polizeisprechers soviel Regenwasser, dass mehrere Autos nicht mehr weiterkamen. Die Feuerwehr habe die Fahrer aus ihren Fahrzeugen befreien müssen, sagte der Sprecher.

«Wir haben diverse Stellen im Stadtgebiet, wo Straßensperrungen aktuell vorliegen.» Hänge seien abgerutscht und Fahrbahnen überflutet und teilweise beschädigt worden.