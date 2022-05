Feuer in Mehrfamilienhaus: Zehn Verletzte und hoher Schaden

Gevelsberg (dpa/lnw)

Zehn Menschen haben bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) Rauchgasvergiftungen erlitten. Die Bewohner wurden am Samstagmorgen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Sonntag mit. An dem Wohnhaus sei ein Sachschaden von rund 200.000 Euro entstanden. Das Gebäude sei vorerst nicht bewohnbar.

Von dpa