Feuer in Mehrfamilienhaus: Brandstiftung?

Die Feuerwehr hat bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Krefeld zwei Erwachsene und ein einjähriges Kind mit einer Drehleiter gerettet. Am Mittwochabend sei ein Kinderwagen im Hausflur in Brand geraten, das Feuer habe auf die Holztreppe übergegriffen und der Rauch habe sich im gesamten Haus verteilt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei am Donnerstag.

Die Ermittler gehen demnach von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zwei Menschen seien bei dem Brand leicht verletzt worden. Der Treppenaufgang und Teile des Hausflurs seien stark beschädigt. Die Bewohner konnten nach Angaben der Polizei nach den Löscharbeiten aber wieder in ihre Wohnungen.