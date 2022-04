Feuer in Krankenhauszimmer: Ein Patient verletzt

Aachen (dpa/lnw)

Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Aachen ist ein Patient in der Nacht zu Mittwoch verletzt worden. In einem Patientenzimmer im siebten Obergeschoss brannte es, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Patient des betroffenen Zimmers wurde bei dem Feuer verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein anderes Krankenhaus.

Von dpa