Feuer in JVA in Castrop-Rauxel: Keine Verletzten

Castrop-Rauxel (dpa/lnw)

Im Keller eines Gebäudes der Justizvollzugsanstalt in Castrop-Rauxel ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Die 34 Häftlinge aus dem Gebäude seien vorübergehend in Sicherheit gebracht und später anderweitig untergebracht worden, teilte die JVA am Samstag mit. Verletzt wurde bei dem schnell gelöschten Brand nach Angaben der Castrop-Rauxeler Feuerwehr niemand.

Von dpa