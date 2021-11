Feuer in Hochhaus in Krefeld: Neun Bewohner im Krankenhauas

Krefeld (dpa/lnw)

Beim Brand eines Hochhauses in Krefeld sind am Freitag neun Menschen verletzt worden. Sie seien mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer war am Vormittag im achten Stock des zwölfgeschossigen Gebäudes ausgebrochen. Durch den starken Rauch konnten mehrere Mieter auch in anderen Stockwerken ihre Wohnungen nicht verlassen - sie wurden nach und nach von der Feuerwehr nach draußen geholt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von dpa