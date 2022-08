Feuer in Hochhaus: 57-Jähriger als Brandstifter vor Gericht

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Weil zwei Bewohner beherzt reagierten, hielt sich der Schaden in Grenzen: Das Feuer in einem Hochhaus mit 77 Parteien in Mönchengladbach war schnell gelöscht. Der Mann, der das Benzin ausgeschüttet haben soll, ist wegen versuchten Mordes angeklagt.

Von dpa