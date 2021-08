Feuer in Herten: Verdacht auf Drogenproduktion

Nach einem Feuer in einer Lagerhalle in Herten gehen die Ermittler dem Verdacht eines illegalen Drogenlabores nach. Laut Mitteilung der Polizei in Recklinghausen werde derzeit geprüft, ob die nach den Löscharbeiten am Dienstag entdeckten unbekannten Substanzen zur Herstellung von Drogen gedient haben könnten. Personen wurden nicht verletzt. Laut Mitteilung war am Gebäude ein Schaden von mindestens 150.000 Euro entstanden. Wegen des Feuers und einer Rauchsäule war die Bevölkerung zunächst aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach ersten Ermittlungen soll eine Propangasflasche das Feuer ausgelöst haben.